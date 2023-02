Cajera ofende con groserias a cliente que le pidió un retiro de efectivo

De acuerdo con el video difundido en la red social Tik Tok, se muestra como la cajera enfurecida se niega a darle el retiro en efectivo argumentando que se quedaba sin cambio.

La usuaria que compartió el vídeo detalló que solicitó $450 pesos y la cajera le dice que solo $400 pesos; de la nada cambió su actitud y comenzó a ser grosera y decir que no tenía cambio cuando el cliente anterior había hecho un depósito de $3500.

La clienta le comentó que la iba a reportar e incluso otra clienta recomendó levantar la queja, situación que ofendió a la cajera y sarcásticamente mencionó que no ocupaba el dinero y que no le preocupaban las amenazas.

De acuerdo con lo dicho por la afectada, era su prima quien solicitó un retiro de 450 pesos, pero al cambiar la cifra a 400, la cajera se molestó y las insultó al decirles que se quedaba sin cambio.

Ante esto, la clienta afectada la apodó como #LadyMeQuedoSinCambioPendeja y además explicó que anteriormente otro cliente había hecho un depósito, por lo que la cajera del Soriana sí tenía cambio.

No obstante, la cajera procedió a pelear con las clientas y según lo narrado por una de ellas, la trabajadora de Soriana se negó a realizar el retiro.

"Fuimos a Soriana Santo Domingo y mi prima quería un retiro de $450 la chava dijo que si pero mi prima le dice que mejor nadamas $400 y la chava cambio de humor de la nada y nos empezó hablar súper grosera que no, que no tenia y que se iba a quedar sin cambio cuando un cliente antes de nosotras había hecho un depósito de $3500 y pues dinero si tenía y no nos quiso hacer el retiro y empezó a decir de groserías".

Una de las clientas afectadas grabó el momento en que se desató la pelea con la cajera del Soriana quien supuestamente las amenazó también.

A través de Facebook, la clienta compartió dos videos de 1:35 y 22 segundos de duración, en donde se escuchan los insultos de la cajera.

Info de canal 44