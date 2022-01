Calderón debe una explicación sobre García Luna: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, aseguró que Felipe Calderón Hinojosa le debe una explicación al pueblo, sobre la complicidad de Genaro García Luna con civiles armados.

Durante la conferencia matutina, el mandatario señaló que el expediente contra García Luna no se debe de cerrar hasta que se tengan todas las respuestas y que el expresidente panista tiene que dar una explicación independientemente de las investigaciones en curso.

"Nos debe Calderón esa explicación independientemente de lo legal, no es nada más decir no sabía, sino decir ¿qué pasó, cómo conociste a ese señor, por qué lo nombraste, qué no te diste cuenta de cómo actuaba, de su prepotencia y arrogancia?".

"¿Nunca te dijo nadie que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?", cuestionó López Obrador desde Palacio Nacional.

AMLO afirmó que el ex Presidente Calderón tenía conocimiento de la relación de García Luna con el narcotráfico, pues existen testimonios como el del General Tomás Ángeles Dauahare, quien aseguró que informó de manera verbal y escrita sobre la supuesta protección de García Luna a grupos delictivos en México.

"Fue durante mucho tiempo el mundo al revés: los delincuentes eran las autoridades, los conservadores añoran los tiempos pasados", enfatizó.