Captan un ovni sobrevolando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Un video del sitio de internet Webcams de México se volvió viral al mostrar un presunto Objeto Volador No Identificado (OVNI) volando en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la mañana del viernes 1 de diciembre de 2023.

En el clip se observa sobre la pantalla en la parte superior del lado derecho un objeto de color oscuro que pasa a una velocidad increíblemente rápida y avanza sobre parte de la terminal aérea.

¿Qué fue eso y a qué velocidad iría?





Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, #CDMX, esta mañana. ??

Vista hacia Pista 5R desde @coffee_skyline.https://t.co/oZ7vZ7acUV pic.twitter.com/kNliugus8e — Webcams de México (@webcamsdemexico) December 1, 2023

Los OVNIs, o Objetos Voladores No Identificados, son fenómenos aéreos que no pueden ser explicados de manera inmediata o fácil por observadores. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de avistamientos de OVNIs en todo el mundo. Es importante tener en cuenta que el término "OVNI" no implica necesariamente naves espaciales extraterrestres; simplemente significa que el observador no puede identificar el objeto que está viendo en el cielo.

