Carne contaminada deja a 120 hospitalizados en Querétaro

Los habitantes del municipio de Tolimán, en el estado de Querétaro, se han visto obligados a dejar de comer carne de res, esto debido a que 120 personas han tenido que ser hospitalizadas tras ingerir carne contaminada desde este pasado 13 de octubre.

Este pasado domingo, los centro de salud del pequeño municipio se vio rebasado cuando decenas de personas se hicieron presenten tras presentar fuertes síntomas de una intoxicación por consumir carne de res.

Ante esto, el alcalde Alejo Sánchez De Santiago señaló que 90 personas están en el centro de salud local buscan ser atendidos, mientras aún se sigue atendiendo a otros enfermos, lo que ha empezado a rebasar la capacidad de la clínica.

Muchos de los afectados tuvieron que ingresar a hospitales privados.

Ante este panorama, los locales han optado por no comer carne de res, pues la Secretaria de Salud aún no encuentra el origen de la intoxicación de la carne. Algunos ciudadanos señalan que las carnicerías no siguen las órdenes de salubridad.

"Hay carnicerías y establecimientos que la verdad no siguen las reglas(...) Uno como consumidor no sabe si la carne viene de un lugar que cumple con todos los lineamientos de salubridad", advirtió la ciudadana.

Los pacientes detallaron que en el centro de salud se les dio hidratación y medicamentos, además de que se les aconsejó beber leche para reducir los síntomas.