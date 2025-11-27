CDMX analiza día de asueto por inauguración del Mundial 2026

La CDMX analiza declarar día de asueto el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026; Clara Brugada prepara la iniciativa y busca acuerdo con federación y escuelas.

La inauguración del Mundial de Fútbol 2026 se llevará a cabo en el Estadio Azteca y, de acuerdo con Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, "todo el mundo" la quiere ver.

¿Cuál es la propuesta de Clara Brugada?

Clara Brugada compartió que está por enviar la iniciativa para que se declare como día de asueto en la CDMX el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026. En la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, Clara Brugada señaló que, "vamos por buen camino" para poder presentar la propuesta.

¿Qué acuerdos se necesitan para el asueto?

Sin embargo, aclaró que primero debe llegarse a un acuerdo con la federación, escuelas y la iniciativa privada para que todos puedan ver el magno evento deportivo.