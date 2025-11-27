Samuel García asegura que Nuevo León estará blindado para el Mundial de Fútbol 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó los avances rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, destacando que el estado estará completamente blindado en materia de seguridad.

Al mismo tiempo, invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a asistir a los partidos de repechaje que Monterrey recibirá en marzo.

”Nos propusimos ser la sede más norteña. En Nuevo León, fieles a nuestro pragmatismo, decidimos no gastar un solo peso con la excusa del Mundial, sino que todo fuera inversión en obra pública para dejar un gran legado de lo que hemos llamado el nuevo Nuevo León”, afirmó.

¿Qué proyectos se están desarrollando en Nuevo León?

García informó que el estado concluirá 34 proyectos estratégicos, la mayoría antes de marzo, gracias a una “coordinación eficiente” con el gobierno federal.