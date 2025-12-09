César Duarte es detenido de nuevo por lavado de dinero en Chihuahua

César Duarte Jáquez, exgobernador del estado de Chihuahua, fue detenido nuevamente, esta vez bajo una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención del exmandatario se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua alrededor de las 14:00 horas, justo cuando salía de su domicilio. Este nuevo proceso penal se suma al que ya enfrenta por los delitos de peculado y asociación delictuosa, por los cuales fue extraditado a México desde Estados Unidos en junio de 2022.

Detalles sobre la detención de César Duarte en Chihuahua

La FGR detalló que la orden judicial de arresto, emitida por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, data del 16 de mayo de 2024. No obstante, para poder procesar a Duarte por un delito distinto a los que motivaron su extradición, la Fiscalía requirió una autorización adicional al Gobierno de Estados Unidos.

Dicha autorización fue tramitada el 4 de octubre de 2024 y concedida el 4 de diciembre de 2025, abriendo la vía legal para ejecutar la nueva orden de captura.

Acciones de la Fiscalía General de la República contra Duarte

De acuerdo con la investigación federal, Duarte Jáquez supuestamente incurrió en un complejo esquema de lavado de dinero durante su gestión como gobernador. El esquema tenía por objetivo ocultar recursos ilícitos que habían sido desviados de las arcas estatales, utilizando para tales fines el sistema financiero mexicano.

Cabe destacar que, a pesar de haber sido detenido originalmente en Miami, Florida, en julio de 2020 y posteriormente extraditado a México, el exgobernador aún no ha recibido sentencia por las acusaciones de peculado y asociación delictuosa en el fuero común, manteniendo un proceso penal abierto.

Antecedentes de César Duarte y su situación legal

Esta nueva detención por lavado de dinero intensifica la acción judicial contra Duarte Jáquez, subrayando el compromiso de las autoridades mexicanas para combatir la corrupción política y el desvío de recursos públicos a nivel estatal.