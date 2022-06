´Chico Gucci´ describe el sabor del ´Gran Malo´ de Luisito

México.- Luisito Comunica lanzó recientemente su nueva bebida de la marca ´Gran Malo´, esta con sabor a horchata, que fue probada y reseñada por el también influencer conocido como "Chico Gucci".

Fue a través de su cuenta de Tik Tok que el creador de contenido con más de 2,1 millones de seguidores, hizo una breve reseña del nuevo tequila.

En uno de sus videos decidió probar un poco de la bebida "Gran Malo", la marca del influencer de viajes que también cuenta con tequila sabor tamarindo.

De acuerdo con su reseña, la bebida no tendría sabor a horchata, sino a rompope.

"Acabo de comprar el nuevo tequila de Luisito Comunica, Gran Malo sabor a horchata. Realmente se ve muy padre la presentación, muy nice y vamos a ver la prueba de fuego a ver qué tal sabe.

"Está muy bueno, nada más que a mí no me sabe a horchata, me sabe más a rompope, la verdad si está muy bueno su tequila pero le doy un 7 de 10 porque no sabe a horchata", dijo.