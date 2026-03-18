Incendio en Dos Bocas deja cinco fallecidos y activa investigación de Pemex

Un incendio registrado este martes en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas una trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó la empresa estatal.

De acuerdo con el reporte oficial, el fuego se originó en el exterior del complejo, luego de que las intensas lluvias en la región provocaran el desbordamiento de aguas aceitosas. Este líquido se acumuló fuera de la barda perimetral y posteriormente se incendió.

¿Cómo ocurrió el incendio?

El incidente fue detectado alrededor de las 6:00 de la mañana en la zona perimetral del área de almacenamiento de hidrocarburos, ubicada en el municipio de Paraíso. En un primer momento, Pemex aseguró que las instalaciones no habían sufrido daños y que continuaban operando con normalidad.

Horas después, la compañía confirmó la muerte de cinco personas y señaló que brinda atención a los lesionados, sin precisar el número ni la gravedad de sus heridas. Asimismo, expresó sus condolencias a familiares y allegados de las víctimas.

Detalles confirmados sobre el incendio

La empresa reiteró que el incendio ya fue controlado y que no representa riesgo para la población ni para el personal del complejo, al tiempo que aclaró que las áreas de proceso y almacenamiento no resultaron afectadas.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dio lectura a un primer informe en el que se indicaba que la emergencia había sido contenida. Sin embargo, con la actualización posterior, el caso pasó a ser objeto de investigación para esclarecer las causas y posibles responsabilidades.

Pemex informó que su personal de salvaguardia estratégica trabaja en conjunto con las autoridades para determinar el origen exacto del siniestro.