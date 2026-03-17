La Suprema Corte valida la extinción de fideicomisos en México

CIUDAD DE MÉXICO — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes validar la extinción de diversos fideicomisos públicos, coincidiendo con la política de austeridad y transparencia fiscal impulsada desde la administración anterior. En una decisión que pone fin a una larga batalla legal, el máximo tribunal del país determinó que la desaparición de estos fondos no vulnera los derechos de los beneficiarios ni los principios constitucionales, otorgando la razón jurídica a la medida que buscaba centralizar los recursos en la Tesorería de la Federación.

¿Qué argumentó la SCJN sobre la extinción de fideicomisos?

El fallo de la Suprema Corte sobre los fideicomisos se centró en la facultad del Poder Legislativo y Ejecutivo para reorganizar el gasto público en beneficio del interés general. Los ministros que votaron a favor del proyecto argumentaron que la figura del fideicomiso, en muchos casos, carecía de mecanismos de fiscalización adecuados, lo que justificaba su reintegración al erario para ser reasignados a programas sociales y proyectos de infraestructura. Esta resolución representa un respaldo significativo a la narrativa de combate a la corrupción y eliminación de estructuras financieras paralelas.

Reacciones ante el fallo de la SCJN

La controversia sobre la extinción de fideicomisos se originó tras las quejas de diversos sectores, incluyendo científicos, artistas y defensores de derechos humanos, quienes alegaban que la desaparición de estos fondos específicos ponía en riesgo el financiamiento de proyectos a largo plazo. Sin embargo, la SCJN estableció que el Estado mantiene su obligación de cumplir con los fines de dichos apoyos a través de las secretarías correspondientes, solo que ahora bajo un esquema de control presupuestario directo y sin la intermediación de contratos fiduciarios bancarios.

Analistas jurídicos señalan que esta decisión sienta un precedente importante sobre la soberanía presupuestaria del Congreso de la Unión. Al avalar la extinción de los fideicomisos, la Corte también despeja el camino para que el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúe con la optimización de los recursos públicos sin enfrentar bloqueos judiciales por medidas tomadas en el pasado reciente. El veredicto subraya que la administración de los recursos es una atribución política siempre que se garantice que los recursos lleguen a su destino final.

Por su parte, el bloque opositor y algunas organizaciones civiles manifestaron su preocupación ante lo que consideran un debilitamiento de los fondos etiquetados para tareas especializadas. No obstante, el fallo de la SCJN es definitivo e inapelable, lo que obliga a las dependencias involucradas a concluir los procesos de liquidación de los fideicomisos restantes. La medida ha sido defendida por el oficialismo como un acto de justicia financiera que permite una distribución más equitativa y vigilada de los impuestos de los mexicanos.

Con este pronunciamiento, el máximo tribunal cierra un capítulo de incertidumbre institucional que había durado varios años. La validación de la extinción de los fideicomisos por parte de la SCJN ocurre en un momento donde la transparencia en el ejercicio del gasto es una de las mayores demandas sociales. Mientras el Gobierno Federal celebra el fallo como una victoria de la austeridad, la atención se desplaza ahora hacia la implementación de los mecanismos directos de apoyo que sustituirán de forma permanente a las antiguas figuras fiduciarias durante este 2026.