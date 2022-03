Cínico es mandar abrazos a asesinos; Calderón a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. - El ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo calificó como "cinicazo", tras opinar sobre los hechos ocurridos en la comunidad de San José de Gracia, Michoacán.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que, "cualquier cosa que sucede como estos lamentables hechos, le dan vuelvo, hasta Calderón, cinicazo (...) Pero se atreve a opinar, es lo que siempre he dicho, retomando al finado Carlos Monsiváis, que decía que la verdadera doctrina, decía él, de la derecha, y yo digo del conservadurismo, es la hipocresía".

En su cuenta de Twitter, Felipe Calderón respondió a estos señalamientos y dijo que, "lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos", acusó.

Lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 1, 2022

Y es que durante la misma conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que continuaría con su política de "abrazos no balazos".

Además, agregó que lo que está buscando el gobierno es que los jóvenes ya no sean enganchados, "quitarles a los delincuentes ya definidos, quitarles a los jóvenes, que no tengan un ejército de reserva, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, de estudio. Eso no lo hacían antes, lo único que llegaron a hacer fue llamarles a los jóvenes ´ninis´ de manera despectiva, discriminatoria, que ni estudian ni trabajan, pero no se atendía a los jóvenes". Con información de Milenio.