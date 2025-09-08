Ciudadanos piden cancelar conciertos de Los Aguilar y Nodal por polémicas

Los conciertos de Christian Nodal y la familia Aguilar, programados para conmemorar el Grito de Independencia en Morelia, Michoacán, y Guadalajara, Jalisco, han desatado una fuerte polémica social que ya ha reunido más de 218 mil firmas en su contra a través de plataformas digitales.

Las críticas hacia Christian Nodal se centran en acusaciones relacionadas con violencia vicaria y económica, según argumenta una iniciativa en Change.org que ha recibido más de 16 mil apoyos. Los señalamientos lo acusan de ser un "padre ausente" y "deudor alimentario", además de obstaculizar el trabajo de su expareja al negarle permisos para viajar con su hija. Los ciudadanos inconformes consideran que no es adecuado que un artista con estos antecedentes represente una fecha tan simbólica para el país.

Por otro lado, la familia Aguilar —Pepe, Ángela y Leonardo— también ha sido objeto de críticas. Una petición con más de 202 mil firmas solicita que no participen en la celebración del 15 de septiembre en Guadalajara. La iniciativa expone que tanto Pepe como Ángela han hecho comentarios considerados ofensivos hacia la comunidad migrante, además de que se les acusa de promover actitudes elitistas que no representan al pueblo mexicano.

A pesar del respaldo ciudadano, las autoridades estatales han rechazado suspender las presentaciones. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que el concierto de los Aguilar seguirá en pie, ya que el contrato con ellos fue firmado con mucha anticipación. Aunque reconoció que algunos ciudadanos podrían sentirse inconformes, aseguró que también hay una parte del público que desea verlos.

En el caso de Christian Nodal, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, evitó pronunciarse sobre una posible cancelación. Sin embargo, defendió la libertad de expresión y consideró que el debate generado forma parte de un ejercicio democrático.

Por ahora, tanto Nodal como la familia Aguilar siguen en la agenda oficial de los festejos patrios, pese a la controversia creciente que los rodea.