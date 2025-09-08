Sheinbaum critica intervención de Alejandro Moreno en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este lunes que mantiene una relación de respeto y coordinación institucional con mandatarios estatales de partidos de oposición, como Manolo Jiménez (Coahuila) y Esteban Villegas (Durango).

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum contrastó esta colaboración con las recientes acciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, a quien criticó por viajar a Washington para solicitar la intervención de Estados Unidos en temas internos de México. La presidenta calificó esta postura como "violenta" y "vendepatrias".

"Eso no habla bien de él, ni del país. Fue a pedir la intervención de Estados Unidos en México. Más vendepatrias no puede haber", expresó.

Coordinación con gobiernos estatales

Sheinbaum enfatizó que, a diferencia de la dirigencia priista, los gobernadores de oposición han mostrado disposición para trabajar de manera conjunta.

"Con los gobernadores de Durango y Coahuila hay relación institucional, colaboración y coordinación. Agradezco sus palabras, porque lo más importante es que gobernamos juntos para beneficio de la población", afirmó.

La presidenta también mencionó que esta cooperación se extiende a otros estados gobernados por partidos distintos a Morena, incluyendo:

Aguascalientes y Guanajuato, gobernados por mujeres de oposición

Querétaro, bajo administración panista

Así como Nuevo León, Sonora, Zacatecas y Tamaulipas

En todos estos casos, dijo, se ha logrado avanzar en temas clave como seguridad, infraestructura y programas sociales, gracias a una voluntad política común de poner por delante el bienestar de la ciudadanía.