CJNG niega haber amenazado al periodista Rodolfo Montes

En redes sociales circula un video de un grupo de hombres armados asegurando ser miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, junto a un hombre que asegura ser Nemesio Oseguera Cervantes, estos se deslindaron de las amenazas que el periodista Rodolfo Montes.

El presunto líder del CJNG , aseguro que nunca se a amenazado a un periodistas, asegurando que la organización criminal respeta la libertad de expresión.

"Yo no me meto con los medios de comunicación. Yo me deslindo de la amenaza que recibió el periodista Rodolfo Montes, ya que no estoy en contra de la libertad de expresión, al contrario, la apoyo, porque yo creo que la gente debe estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor", aseguró en el video que circuló por las redes.

El Mencho aseguró que su organización ya no hace amenazas en contra de periodistas, así como ya no atacar a mujeres y niños, por otra parte, el líder del CJNG aseguró que el periodista tiene su amistad.

"Le reitero que no tiene por qué cuidarse de mi cártel, al contrario, le reitero mi amistad", comentó Oseguera Cervantes.