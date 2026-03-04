Claudia Sheinbaum revisa cancelación de 800 habitaciones hotel FIFA en CDMX

A tan solo 100 días de que ruede el balón, la logística del Mundial 2026 en la Ciudad de México ha encendido las alarmas en Palacio Nacional. Este miércoles 4 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno Federal intervendrá para revisar la presunta cancelación de 800 habitaciones de hotel reservadas originalmente por la FIFA en la capital del país. La noticia, que ha generado incertidumbre en el sector turístico y deportivo, surge tras reportes de irregularidades en los contratos de hospedaje destinados a delegaciones oficiales, personal técnico y medios de comunicación internacionales.

Acciones de la autoridad

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el tema como una prioridad de Estado, subrayando que la Ciudad de México no puede permitirse contratiempos de esta magnitud ante los ojos del mundo. Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) y a la Secretaría de Gobernación para entablar una mesa de diálogo inmediata con la Asociación de Hoteles de la CDMX y los representantes de la FIFA. El objetivo es esclarecer si las cancelaciones responden a un reajuste estratégico del organismo deportivo o a un conflicto de sobreventa y tarifas excesivas por parte de las cadenas hoteleras, quienes podrían estar buscando mayores ganancias ante la altísima demanda.

Impacto en la comunidad

El impacto de perder estas 800 habitaciones en el corazón de la zona hotelera (Reforma y Polanco) no es menor. Según analistas de la industria, el bloque de reservaciones de la FIFA es la base que garantiza la operatividad de los eventos oficiales, sorteos y centros de prensa que acompañarán los partidos en el Estadio Azteca. Una cancelación masiva de este tipo podría derivar en sanciones logísticas para la sede o, en el peor de los casos, en el desplazamiento de personal clave hacia ciudades aledañas, complicando la movilidad en una metrópoli ya de por sí saturada por el flujo de visitantes mundialistas.

Por su parte, el sector hotelero ha manifestado que existen "desajustes administrativos" derivados de contratos firmados hace más de dos años, cuyas cláusulas de inflación y costos operativos han quedado desfasadas. Sin embargo, la presidenta fue enfática al señalar que México cumplirá con todos los compromisos adquiridos como sede del mundial tripartita. Se espera que en las próximas 48 horas se emita un comunicado conjunto entre el Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores del torneo para dar certidumbre a los viajeros y asegurar que la infraestructura de hospedaje esté a la altura de la histórica tercera Copa del Mundo en suelo mexicano.