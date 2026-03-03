Bebeto y Claudia Sheinbaum celebran el Mundial 2026 en México

A 100 días del Mundial... Bebeto y Sheinbaum develan la Copa del Mundo en la Mañanera

La conferencia matutina en Palacio Nacional cerró con un giro futbolero. Desde el inicio, Claudia Sheinbaum adelantó que habría una sorpresa al final de su comparecencia. La expectativa creció hasta que apareció en el estrado Bebeto, campeón del mundo con Brasil en 1994. El exdelantero formó parte de aquella histórica selección que conquistó el título en Estados Unidos, un plantel que marcó época para la verdeamarelha. Su presencia, a cien días del arranque del Mundial 2026, conectó pasado y futuro en un mismo escenario político. Durante el evento, se recordó que México es el único país que ha sido sede del Mundial en tres ocasiones: 1970, 1986 y 2026. Un dato que refuerza su peso en la historia del fútbol internacional y que fue subrayado por los organizadores. Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, tomó la palabra para agradecer "más de 100 años de construir juntos" y celebrar a "un México que está de pie, fuerte y listo para mostrarse al mundo". El directivo destacó que el recorrido del trofeo busca proyectar esa imagen en cada ciudad visitada. "Es un país que sabe levantarse, que sabe organizarse y demostrar su dignidad y fortaleza", expresó frente a la mandataria. Añadió que el trofeo llegó desde Guadalajara tras cumplir un hito simbólico en su gira nacional.

Anuncios sobre el Mundial Social

Uno de los anuncios centrales fue que Coca-Cola regalará 25 boletos para partidos del Mundial en México. Las entradas serán destinadas a los ganadores del llamado Mundial Social, un torneo impulsado por el gobierno federal como parte de las actividades previas al certamen. La cifra fue confirmada en plena conferencia, generando expectativa entre jóvenes y comunidades que participarán en esta dinámica. El gesto fue presentado como parte de la colaboración entre la iniciativa privada y las autoridades rumbo al evento deportivo. A cien días del silbatazo inicial, la escena en Palacio Nacional mostró cómo el fútbol vuelve a ocupar un lugar central en la narrativa pública. Entre recuerdos históricos · símbolos globales · anuncios promocionales, el Mundial 2026 empieza a sentirse cada vez más cercano en territorio mexicano.