Ernestina Godoy no asiste a la mañanera de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que Ernestina Godoy participará en las mañaneras luego de que tome posesión de la FGR.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el informe de seguridad; sin embargo, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, no se presentó.

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la ausencia de la fiscal general en su mañanera del 9 de diciembre; la presidenta aclaró las razones.

¿Por qué no estuvo presente Godoy?

La razón por la que Ernestina Godoy no acudió a la mañanera de Claudia Sheinbaum es que aún está tomando posesión de la FGR, pero más adelante será invitada a comparecer. "Ella decidió el día de hoy no venir. Está apenas, obviamente, tomando posesión de la fiscalía y ya podremos invitarla en otras ocasiones", declaró Claudia Sheinbaum.

A la conferencia con motivo del informe de seguridad acudieron: