Nación

Sheinbaum aclara llegada de avión militar de EE. UU.: no transportaba tropas ni armas

La presidenta mexicana detalla la llegada de la aeronave sin tropas ni armamento.

Por Redaccion La Voz - 21 enero, 2026 - 12:26 p.m.
Sheinbaum aclara llegada de avión militar de EE. UU.: no transportaba tropas ni armas
      La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el avión militar estadounidense Hércules C-130 que aterrizó recientemente en el país no necesitó autorización del Senado, ya que no transportaba tropas ni armamento. Precisó que únicamente viajaba la tripulación de la aeronave y que su objetivo fue trasladar a personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que se dirigía a Estados Unidos para recibir capacitación.

      ¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el aterrizaje?

      Sheinbaum explicó que la decisión de permitir el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto de Toluca fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Reiteró que el hecho de que el avión llegara a un aeropuerto civil, y no a una base militar, no representa ninguna violación a la ley.

      Nuevas medidas para evitar confusiones

      En ese contexto, la mandataria anunció que, en adelante, cuando personal mexicano viaje a Estados Unidos para capacitarse, lo hará a bordo de aeronaves mexicanas. Esta medida busca evitar confusiones similares en el futuro.

      Asimismo, puntualizó que la intervención del Senado solo es obligatoria cuando ingresan tropas extranjeras al país o cuando se trata de personal militar que viene a capacitar a elementos del Ejército, la Marina o la Guardia Nacional, en el marco de acuerdos bilaterales previamente establecidos.

