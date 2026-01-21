Claudia Sheinbaum defiende soberanía en entrega de criminales a EE.UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó un acuerdo político con Estados Unidos tras la entrega de 37 criminales a ese país y subrayó que la decisión fue soberana. La mandataria afirmó que la entrega de los líderes criminales respondió exclusivamente a una decisión soberana del Estado mexicano, y no a presiones ni acuerdos políticos con el expresidente estadounidense Donald Trump. Cada acción en materia de seguridad se define con base en los intereses nacionales.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que, si bien el Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza solicitudes formales, estas no se ejecutan de manera automática. Cada caso es evaluado de forma individual por las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad y la política interior. La presidenta enfatizó que el criterio principal es la seguridad nacional, la seguridad pública y la protección de la soberanía, dejando claro que México no actúa bajo subordinación, sino con base en decisiones propias y legales.

Acciones de la autoridad

Sheinbaum detalló que las entregas de personas requeridas por la justicia estadounidense son analizadas por el Consejo Nacional de Seguridad, órgano encargado de evaluar el impacto que estas acciones pueden tener en la estabilidad interna del país. En este proceso se ponderan diversos factores, como la situación jurídica de los detenidos, los riesgos de violencia, la gobernabilidad regional y los beneficios concretos para la seguridad mexicana. Solo cuando el balance resulta favorable para México se autoriza la entrega. "Se pone siempre por encima la conveniencia de México", reiteró la mandataria, destacando que la cooperación internacional no implica renunciar a la toma de decisiones autónomas ni comprometer la política de seguridad nacional.

Detalles confirmados

La presidenta aclaró que existe coordinación y cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero negó que exista un mecanismo automático de entrega de criminales. Cada acción se ejecuta conforme a la ley mexicana y a los tratados internacionales vigentes. Indicó que, en la mayoría de los casos, se trata de personas que ya cuentan con procesos de extradición avanzados, por lo que la entrega se da una vez que se cumple con el marco jurídico y la decisión institucional correspondiente. Sheinbaum sostuvo que esta postura busca fortalecer la capacidad del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado sin comprometer su soberanía ni subordinar su estrategia de seguridad a intereses externos.