Tensión entre Claudia Sheinbaum y Raymundo Riva Palacio en Palacio Nacional

En medio de una creciente tensión política y mediática, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una crítica directa contra el periodista Raymundo Riva Palacio tras sus declaraciones sobre un tema delicado: la supuesta llegada de armas desde Cuba a los cárteles mexicanos.

La respuesta fue tajante. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum desestimó las afirmaciones y fue más allá: cuestionó la credibilidad del comunicador, marcando una línea clara entre lo que considera información verificada y lo que califica como especulación.

El origen del conflicto

Todo comenzó cuando Riva Palacio sugirió que Cuba estaría involucrada en el suministro de armamento a grupos criminales en México. La versión encendió rápidamente el debate, no solo por lo explosivo de la acusación, sino por el contexto geopolítico que implicaría.

Pero el gobierno federal reaccionó con firmeza. Para Sheinbaum, no hay evidencia que respalde esa narrativa. Su postura fue clara: no se puede construir un discurso público sobre hipótesis sin sustento.

Un tema sensible: las armas en México

El choque no ocurre en el vacío. La discusión sobre el origen del armamento del crimen organizado lleva años sobre la mesa. Diversos reportes señalan que una gran parte de las armas utilizadas por cárteles provienen de Estados Unidos, no de países como Cuba. Incluso, el propio gobierno mexicano ha insistido en que el tráfico ilegal desde el norte es uno de los principales factores de la violencia.

En ese contexto, la acusación de un nuevo actor internacional cambia por completo la narrativa... y eleva el nivel de controversia.

Política, ideología y narrativa

El tema también se cruza con la política exterior. México ha mostrado recientemente una postura de apoyo humanitario hacia Cuba, enviando ayuda en medio de la crisis que enfrenta la isla. Esto ha generado críticas en ciertos sectores, donde cualquier vínculo con el país caribeño se observa con sospecha. Para algunos analistas, las declaraciones de Riva Palacio podrían insertarse en ese clima de polarización.

Más allá del enfrentamiento, el episodio revela algo más profundo: la batalla por el relato en torno al narcotráfico. Por un lado, el gobierno busca centrar la discusión en datos verificables y en la cooperación internacional —especialmente con Estados Unidos— para frenar el flujo de armas. Por otro, voces críticas plantean hipótesis que amplían el mapa del problema, aunque no siempre con evidencia sólida.

Sheinbaum, en este caso, decidió no solo rechazar la versión, sino también confrontarla públicamente.

Una disputa que refleja el momento del país

El enfrentamiento entre la presidenta y el periodista no es un hecho aislado. Es parte de un clima donde seguridad, política exterior y medios de comunicación se entrelazan constantemente. En un país marcado por la violencia del narcotráfico, cada versión cuenta. Pero también cada prueba.

Y en esa línea, el mensaje del gobierno parece claro: en temas tan delicados, la narrativa sin evidencia no solo es cuestionable... puede ser peligrosa.