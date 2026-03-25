Coahuila ante una decisión crítica: el agua que podría cambiar su futuro

En el norte de México, donde cada gota cuenta, el agua no es solo un recurso: es el motor que sostiene al campo, la industria y la vida diaria. Hoy, ese equilibrio enfrenta una nueva presión. La posible entrega de agua a Estados Unidos, en el marco del histórico Tratado de 1944, vuelve a poner a Coahuila en el centro de una discusión que mezcla política, economía y supervivencia.

Un acuerdo necesario... pero incómodo

México debe cumplir con compromisos internacionales que lo obligan a entregar agua a su vecino del norte. Sin embargo, este cumplimiento no ocurre en condiciones ideales. La sequía persistente y el déficit acumulado han reducido el margen de maniobra del país, obligando a negociar bajo presión.

Aunque el nuevo acuerdo evita escenarios más severos —como sanciones comerciales—, también implica ajustes que podrían sentirse directamente en estados como Coahuila. La entrega anual de agua se mantiene dentro de parámetros "regulares", pero el déficit deberá pagarse poco a poco, dependiendo de la disponibilidad hídrica.

Los sectores en la línea de fuego

El impacto no será uniforme. Expertos coinciden en que el golpe más fuerte recaerá sobre el sector agropecuario, seguido por la minería, dos pilares clave de la economía coahuilense.

Menos agua significa menos capacidad de riego, menor producción y, potencialmente, pérdidas económicas. En el caso del campo, esto podría traducirse en cosechas más débiles, empleos en riesgo y una presión adicional sobre comunidades rurales que ya enfrentan estrés hídrico.

La industria minera, aunque con mayor capacidad de adaptación, también podría resentir limitaciones operativas o incluso verse obligada a reubicarse hacia zonas con mayor disponibilidad de agua.

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Una región que ya vive al límite

El problema no es solo el tratado. Coahuila arrastra desde hace años una situación delicada en materia de agua: sobreexplotación de acuíferos, lluvias insuficientes y una infraestructura que no siempre logra responder a la demanda.

En este contexto, cualquier reducción adicional del recurso se siente con mayor intensidad. La entrega de agua al extranjero, aunque necesaria, puede profundizar una crisis que ya existe.

¿Riesgo o oportunidad?

Desde el gobierno federal, la postura ha sido clara: cumplir con el tratado sin poner en riesgo el consumo humano ni el riego esencial. Incluso se ha señalado que existen mecanismos para compensar entregas en años de sequía, lo que brinda cierta flexibilidad.

Además, se impulsa la tecnificación del campo y el uso más eficiente del agua como una forma de amortiguar el impacto. La idea es simple, pero ambiciosa: hacer más con menos.

El verdadero desafío

Más allá del acuerdo con Estados Unidos, el tema de fondo es cómo México —y en particular estados como Coahuila— gestionan un recurso cada vez más escaso.

La entrega de agua no es solo una obligación internacional: es un recordatorio de que el país necesita replantear su relación con el agua. Inversión, infraestructura, eficiencia y cooperación serán claves para evitar que este tipo de decisiones se conviertan en crisis recurrentes.