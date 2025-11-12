Sheinbaum asegura que revocación de mandato 2027 es un logro del pueblo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la posible inclusión de su nombre en una boleta de revocación de mandato en 2027 represente una desventaja para la oposición. Enfatizó que este instrumento 'no es un tema de estrategia electoral, sino un logro del pueblo de México'. La mandataria explicó que el mecanismo garantiza que la ciudadanía pueda decidir, de manera directa, si desea que un gobernante continúe o no con su mandato.

¿Cuál es el contexto de la revocación de mandato?

Sheinbaum recordó que la revocación de mandato fue una de las propuestas del entonces jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó su aprobación primero en la Ciudad de México y luego a nivel nacional. Según la presidenta, la iniciativa forma parte de una larga lucha por democratizar las instituciones y fortalecer la participación popular.

'La revocación no es una ventaja política, es una conquista democrática. Permite al pueblo decidir y participar activamente en la vida pública, como parte de su derecho a ejercer la soberanía', declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

¿Cuál fue la respuesta de la oposición?

Ante las acusaciones de diversos partidos que califican la revocación como un mecanismo que favorece a su gobierno, Sheinbaum consideró que dichas críticas revelan el temor de la oposición al respaldo ciudadano de su movimiento. 'Dicen que la gente ya no apoya a la Presidenta, entonces, ¿por qué habría desventaja? En el fondo saben que existe un enorme respaldo social', sostuvo. Sheinbaum agregó que el principio de este proceso no es medir popularidad, sino ofrecer a los ciudadanos un canal legítimo para expresar su voluntad. Recordó que en la consulta de 2022, la participación fue un ejercicio transparente y pacífico que fortaleció la confianza en las instituciones electorales.

'Si realmente defendemos la democracia, debemos respetar que el pueblo tenga la última palabra. No se trata de miedo o ventaja, sino de empoderar a la ciudadanía', afirmó la mandataria.