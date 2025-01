Claudia Sheinbaum descarta afectaciones al T-MEC

La renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá no pondrá en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"No creo que vaya a ocurrir algo con el Tratado. Es decir, Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del T-MEC. Entonces, Estados Unidos se beneficia de lo que se produce en México y va a los Estados Unidos. No es un asunto de competencia, como lo he dicho, sino de complementariedad. Igual Canadá. Entonces, la revisión del Tratado es en el 2026 y esperamos pues que entonces se revise", declaró.

El lunes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció su renuncia al cargo, en el cual permanecía desde 2015.

Ante ello, la titular del Ejecutivo federal, en su conferencia matutina, fue interrogada en torno a la posibilidad de que el líder de la oposición de Canadá, el conservador Pierre Poilievre, se convierta en primer ministro.

Poilievre ha declarado que está dispuesto a negociar un acuerdo comercial que excluya a México del T-MEC.

Sheinbaum Pardo recordó que la revisión del T-MEC está programada que se lleve a cabo en 2026 e insistió que los tres países se benefician del tratado comercial.

"La revisión del Tratado es en el 2026 y esperamos que entonces se revise, se han dicho muchas cosas en días recientes por el presidente Trump, pero también hay que esperar a que entre al gobierno, que podamos tener una comunicación, una vez que su equipo sea aprobado", dijo y añadió.

"En términos del comercio, pues yo creo que nos beneficiamos los tres países, Norteamérica en su conjunto que representa en conjunto el 30 por ciento del PIB, y es la mejor manera de competir frente a China o frente a Asia", insistió.