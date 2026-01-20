Guadalupe Herrera Mendoza confiesa envenenamiento de 19 sicarios del CJNG

Confesión en línea atribuye a una mujer el envenenamiento de 19 presuntos sicarios del CJNG

Una publicación difundida en un portal informativo se atribuye a una mujer identificada como Guadalupe Herrera Mendoza una supuesta "confesión" sobre el envenenamiento de 19 hombres a quienes vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una historia de venganza por el homicidio de su hija.

El texto, fechado el 17 de enero de 2026 y escrito en primera persona describe a la autora como una trabajadora de limpieza que habría ingresado durante años a inmuebles utilizados por el grupo criminal, en los que, según su versión, realizaba labores domésticas y de aseo.

¿Qué declaró Guadalupe Herrera Mendoza?

En el relato se incluye una declaración atribuida a la narradora: "Mi nombre es Guadalupe Herrera Mendoza... y esta es mi confesión", además de referencias sobre su lugar de origen y datos familiares, presentados como elementos de identificación. La publicación sostiene que su hija, a quien llama "Lupita", era estudiante de enfermería y que murió tras un episodio de violencia; a partir de ese hecho, el texto afirma que la mujer habría planeado el envenenamiento de integrantes del grupo delictivo, sin aportar evidencia documental o institucional que respalde los señalamientos.

Detalles del relato y falta de verificación

En el contenido se describen también armas, inmuebles y presuntas dinámicas delictivas, pero no se mencionan investigaciones, carpetas o confirmaciones oficiales sobre una detención, un hallazgo de víctimas o una indagatoria relacionada con el caso. Hasta el momento, el material se mantiene como un relato sin atribución a una autoridad y con características narrativas, por lo que su contenido no puede considerarse verificado con base únicamente en la publicación.

Reacciones ante la difusión de información no verificada

En los últimos años han circulado historias similares en plataformas digitales, con cambios de nombres y escenarios, lo que ha llevado a especialistas y autoridades a advertir sobre la difusión de versiones no corroboradas en temas de seguridad. Con información de Agencias.