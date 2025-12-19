Claudia Sheinbaum comparte deseos de Año Nuevo con doce uvas

Claudia Sheinbaum comparte los deseos que pedirá con las tradicionales doce uvas en Año Nuevo; además de lo que depara para su gobierno en 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum tiene bien claros los deseos que pedirá con las tradicionales doce uvas en Año Nuevo.

Más allá de que Claudia Sheinbaum enfocó lo que se viene para su gobierno en 2026, compartió sus deseos personales con las doce uvas en Año Nuevo.

¿Cuáles son los deseos de Claudia Sheinbaum?

El fin del año 2025 se está acercando y con ello la llegada del Año Nuevo y los deseos con las doce uvas, mismos que Claudia Sheinbaum ya compartió cuáles pedirá.

La presidenta se sinceró en la mañanera del 19 de diciembre y confirmó que sí hace lo tradicional con los deseos en Año Nuevo con las doce uvas.

Fue así que compartió que para estos deseos se considera alguien "muy positiva" por lo que sus prioridades están en pedir: "Por la familia, el prójimo, la naturaleza, la patria y después, pueblo, pueblo, pueblo".

Planes de gobierno para 2026

Claudia Sheinbaum expone lo que su gobierno prepara para el 2026. La presidenta de México compartió los deseos que pedirá con las doce uvas de Año Nuevo, pero también los planes que tienen como gobierno para el 2026.

Claudia Sheinbaum confirmó que su objetivo desde el inicio de la cuarta transformación "es el pueblo de México" por lo que sus estándares para el próximo año seguirán sobre ello.

"Vamos a dedicar tiempo a la inversión pública, seguir con el tema de seguridad, a los derechos sociales del pueblo de México, humanos por su puesto; la educación, la garantía del sistema de salud, la vivienda, programas de bienestar".

Sin embargo, subrayó que "tiene que consolidarse" pues a la postura de Claudia Sheinbaum apenas han pasado 7 años desde que Morena llegó a la presidencia y aún tendrían camino por seguir la transformación.