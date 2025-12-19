Roberto Enríquez de la Garza supervisa pago de deuda de agua a EEUU

CIUDAD ACUÑA, COAH.— Desde las cero horas de este viernes, el Gobierno de México comenzó a liberar parte del volumen de agua comprometido con Estados Unidos, con líquido de la presa La Amistad, con el objetivo de avanzar en el pago de la deuda hídrica establecida en el tratado bilateral y evitar sanciones comerciales anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

La Jefatura de Operación de la presa La Amistad, a cargo de Roberto Enríquez de la Garza, informó que la extracción de agua se incrementará de 33 a 120 metros cúbicos por segundo, medida que forma parte de un esquema de extracción controlada, aunque con posibles impactos inmediatos en el nivel y la velocidad del caudal del Río Bravo.

Las autoridades recomendaron a la población y a quienes realizan actividades en las inmediaciones del río extremar precauciones, ante el aumento del nivel del agua y la fuerza de la corriente, a fin de evitar incidentes.

Actualmente, la presa La Amistad se encuentra al 24 por ciento de su capacidad, con un almacenamiento aproximado de 940 millones de metros cúbicos. A este ritmo de extracción, el embalse podría reducir su volumen en alrededor de 10.4 millones de metros cúbicos diarios, lo que incrementa la presión sobre los recursos hídricos de la región.

De acuerdo con los compromisos internacionales, México debe liberar 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para evitar la imposición de aranceles del 5 por ciento a productos mexicanos, medida que el presidente Donald Trump advirtió como represalia ante el incumplimiento del tratado.