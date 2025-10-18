Sheinbaum supervisa labores de apoyo en Veracruz tras devastadoras inundaciones

Poza Rica, Veracruz – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este viernes varias zonas afectadas por las fuertes inundaciones en el norte de Veracruz, para supervisar los avances en las tareas de rescate, limpieza y apoyo a la población damnificada. Acompañada por la gobernadora Rocío Nahle García, la mandataria recorrió los municipios de Poza Rica, Álamo Temapache y Tempoal, donde reiteró que todas las familias afectadas recibirán ayuda.

Esta es la cuarta visita de Sheinbaum a la región desde el inicio de la emergencia provocada por el desbordamiento del río Cazones y otros cuerpos de agua, lo que ha dejado miles de damnificados en más de 40 municipios.

A través de sus redes sociales, la presidenta informó que habló con familias que fueron evacuadas por la Marina, como parte de un operativo que involucra 20 helicópteros destinados a establecer puentes aéreos humanitarios para trasladar personas desde comunidades aisladas.

Durante la jornada, la presidenta y la gobernadora encabezaron una sesión del Comité Nacional de Emergencias, donde se evaluaron las acciones de rescate, asistencia médica, distribución de ayuda humanitaria y rehabilitación de servicios en las zonas afectadas. Posteriormente, supervisaron la entrega de víveres, traslados médicos y remoción de escombros.

En Álamo Temapache, ambas autoridades verificaron las labores de limpieza y recuperación, especialmente aquellas realizadas por elementos del Ejército Mexicano bajo el Plan DN-III-E.

Más tarde, en Tempoal, Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, donde insistió en que los damnificados "tienen todo nuestro respaldo".

Desde su conferencia matutina, Sheinbaum había informado que más de 52 mil servidores públicos se encuentran atendiendo la emergencia en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, y que se han censado más de 38 mil viviendas afectadas en 72 municipios.

Por la noche, la mandataria compartió un video en redes sociales con imágenes de su recorrido y un mensaje de aliento:

"Las comunidades reciben atención en aseo de calles, restablecimiento de servicios y comunicaciones, censo de viviendas, así como víveres, agua e insumos. No están solas".