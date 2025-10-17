Tres mexicanos fallecen en accidente aéreo en Michigan

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación

En la tarde del 16 de octubre un avión bimotor se estrelló en el condado Clinton, Michigan, en Estados Unidos. Inicialmente trascendió que había tres víctimas mortales por el accidente.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, en manos de Juan Ramón de la Fuente, confirmó que los fallecidos son connacionales. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la cancillería explicó:

"El Consulado de México en Detroit implementó el protocolo ante emergencias y contactó al Departamento de Policía de Bath, Michigan, y autoridades competentes con la finalidad de conocer el resultado de las investigaciones y coadyudar en la asistencia y protección consular que se requiera".

Dentro del oficio, la SRE también reveló que la aeronave accidentada era privada con matrícula mexicana, identificada como XA-JMR.

FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS MEXICANAS YA ESTÁN ENTERADAS

El Consulado mexicano realizó la tarea de contactar a las familias de los tres connacionales, para ayudar en el proceso de repatriación junto a las autoridades locales.

La SRE agregó que brindará acompañamiento y asistencia a los familiares de los fallecidos que así lo requieran: "Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante este lamentable accidente".