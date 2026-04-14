Claudia Sheinbaum asegura que el precio de la tortilla no debe subir

En México, la tortilla no es solo comida: es identidad, cultura... y también un termómetro económico. Por eso, cada vez que se habla de su precio, millones de familias ponen atención. Esta semana, el tema volvió a encenderse.

¿Qué dice el gobierno sobre el precio de la tortilla?

La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: no hay razones para que suba el precio de la tortilla. Sin embargo, del otro lado de la cadena —productores y tortilleros— la historia suena distinta.

La versión oficial: "no debe subir". Desde el gobierno federal se sostiene que el costo del maíz, principal insumo, se mantiene estable e incluso bajo en comparación con otros momentos. Bajo esta lógica, no hay justificación directa para un aumento.

Además, la administración ha insistido en acuerdos voluntarios con productores y distribuidores para mantener precios controlados, dentro de su estrategia contra la inflación.

¿Qué opinan los productores sobre el aumento de precio?

Pero quienes hacen y venden tortillas enfrentan otro panorama. De acuerdo con representantes del sector, el precio podría subir entre 2 y 4 pesos por kilo, dependiendo de la región.

¿La razón? No es el maíz... son todos los demás costos:

- Transporte más caro

- Combustibles al alza

- Fertilizantes y logística

- Inseguridad en carreteras

En pocas palabras: aunque el ingrediente principal no suba, producir y distribuir tortillas sí cuesta más.

¿Cómo varía el precio de la tortilla en México?

Hoy en día, el precio del kilo de tortilla ya varía bastante en el país:

- Alrededor de 22 pesos en zonas como CDMX

- Hasta 30 o más en estados del norte

Esto significa que cualquier incremento no será igual en todo México, pero sí podría sentirse en gran parte del país.

El impacto de la inflación en el precio de la tortilla

El debate no ocurre en el vacío. México enfrenta un aumento general de precios:

- La inflación alcanzó 4.59% en marzo de 2026

- Han subido energéticos, alimentos y transporte

Este contexto presiona directamente productos básicos como la tortilla, que forman parte esencial de la canasta diaria.

¿Entonces sube o no sube el precio de la tortilla?

La respuesta corta: no es seguro, pero es muy probable en algunos lugares. El gobierno intenta contener el precio, pero el sector advierte que los costos ya no dan. Así que lo más realista es esperar aumentos graduales y diferenciados por región, más que un alza uniforme en todo el país.

Más allá del precio: lo que está en juego

El tema va más allá de unos pesos. La tortilla representa:

- Alimentación básica para millones

- Estabilidad económica para pequeños negocios

- Un símbolo cultural profundamente arraigado

Por eso, cualquier cambio en su precio genera tanto debate.

La tortilla está en medio de una tensión clásica: política vs realidad económica. El gobierno dice que no debe subir. El mercado dice que ya está subiendo. Y como suele pasar, la respuesta final probablemente estará... en tu próxima compra.