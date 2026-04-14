Claudia Sheinbaum afirma que la seguridad en carreteras mejora: ¿realidad o percepción?

En medio de un país donde recorrer kilómetros de asfalto puede significar tanto progreso como riesgo, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje claro: la seguridad en las carreteras está mejorando, y la Guardia Nacional está haciendo "un gran trabajo".

Pero... ¿qué tan firme es esa afirmación?

La apuesta por carreteras más seguras

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que los operativos de la Guardia Nacional han reforzado la vigilancia en las vías federales, permitiendo que hoy se pueda transitar con mayor tranquilidad.

Este discurso no surge en el vacío. En los últimos años, el gobierno ha presumido una reducción importante en delitos como el robo a transportistas, con caídas sostenidas gracias a estrategias como operativos especiales y mayor despliegue de elementos.

Además, la narrativa oficial apunta a un país donde las carreteras están cada vez más libres de bloqueos y con mayor control territorial.

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La otra cara del camino

Sin embargo, la realidad es más compleja.

Mientras el gobierno habla de avances, sectores como transportistas y productores agrícolas siguen denunciando inseguridad en carreteras, robos y extorsiones, además de condiciones económicas adversas.

De hecho, en días recientes, estos grupos han protagonizado protestas y bloqueos en distintas partes del país, exigiendo precisamente lo que el gobierno asegura estar resolviendo: seguridad y condiciones justas para trabajar.

La tensión es evidente: por un lado, cifras oficiales que muestran mejoras; por otro, testimonios que revelan que el problema aún no está completamente resuelto.

Resultados vs percepción

El gobierno sostiene que la estrategia funciona. La reducción de delitos y el despliegue de operativos son argumentos fuertes.

Pero en temas de seguridad, los números no siempre cuentan toda la historia. La percepción de riesgo sigue siendo alta entre quienes viven las carreteras día a día: choferes, comerciantes y viajeros.

Y ahí está el verdadero desafío.

Avance real o narrativa optimista?

La afirmación de que la Guardia Nacional está haciendo "un gran trabajo" puede ser parcialmente cierta si se observan los indicadores oficiales.

Sin embargo, también convive con una realidad donde:

Persisten denuncias de inseguridad

Continúan protestas por falta de condiciones

Y el conflicto social sigue presente

México avanza, sí... pero lo hace en una línea donde el progreso y la incertidumbre aún comparten el mismo carril.