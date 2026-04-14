Colombia planea sacrificar hipopótamos de Pablo Escobar: crisis ambiental

Lo que alguna vez fue un capricho extravagante del narcotraficante Pablo Escobar hoy se ha convertido en una de las crisis ambientales más insólitas de América Latina. Los famosos "hipopótamos de la cocaína", descendientes de apenas cuatro ejemplares traídos ilegalmente en los años 80, están en el centro de una decisión polémica: Colombia planea sacrificarlos.

Un legado que se salió de control

Tras la muerte de Escobar en 1993, los animales quedaron abandonados en la Hacienda Nápoles. Sin depredadores naturales y con condiciones ideales, comenzaron a reproducirse sin freno.

Hoy, la población ronda los 160 a 200 hipopótamos, y las proyecciones son alarmantes: podrían superar los 1,000 ejemplares en la próxima década si no se toman medidas.

Este crecimiento descontrolado ha transformado a estos animales en una especie invasora, algo inédito tratándose de mamíferos gigantes fuera de África.

El impacto: más allá de lo curioso

Aunque para muchos turistas los hipopótamos son una atracción exótica, la realidad ecológica es más compleja:

- Alteran ríos y ecosistemas con sus desechos

- Desplazan especies nativas como manatíes y tortugas

- Representan riesgos para comunidades cercanas por su comportamiento agresivo

Lo que parecía una rareza se ha convertido en una amenaza ambiental real.

Intentos fallidos: reubicarlos no fue posible

Durante años, el gobierno colombiano buscó soluciones menos drásticas:

- Esterilización: costosa y difícil por el tamaño de los animales

- Traslado a otros países: negociaciones con varias naciones sin éxito

- Confinamiento: requiere infraestructura compleja y cara

Ninguna de estas opciones logró frenar el problema de manera efectiva.

La decisión más controversial: sacrificio

Ante este escenario, el gobierno aprobó un plan para sacrificar alrededor de 80 hipopótamos a partir de 2026, como medida de control poblacional.

El plan contempla métodos como eutanasia química o, en casos extremos, intervención física, y forma parte de una estrategia más amplia para proteger los ecosistemas.

Un debate que divide al país

La decisión ha generado una fuerte polémica:

- Científicos y autoridades: consideran que es una medida necesaria para evitar un desastre ecológico

- Activistas y defensores de animales: la califican de cruel e innecesaria

El dilema es claro: ¿proteger la biodiversidad o salvar a los animales que, irónicamente, no deberían estar ahí?

Más que una historia curiosa

El caso de los hipopótamos de Escobar es mucho más que una anécdota insólita. Es un ejemplo de cómo las decisiones humanas —incluso décadas después— pueden tener consecuencias profundas e inesperadas en la naturaleza.

Lo que empezó como un símbolo de poder y extravagancia hoy obliga a un país entero a tomar decisiones difíciles... con un costo ambiental, ético y emocional que sigue generando debate.