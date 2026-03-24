Suspenden a policía tras agresión captada en video en Coyoacán

Un elemento de la policía capitalina será suspendido luego de que se difundiera un video en el que aparece agrediendo a un joven en calles de la alcaldía Coyoacán, específicamente en la zona de Coapa.

Tras la viralización de las imágenes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que ya tomó medidas y abrió una investigación interna sobre lo ocurrido el pasado 21 de marzo en Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa.

De acuerdo con la dependencia, los policías acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona sospechosa que permanecía sentada en la banqueta durante un periodo prolongado. Sin embargo, parte de la intervención quedó registrada en el video que circuló en redes sociales, donde uno de los oficiales aparece golpeando al joven, lo que generó fuertes críticas y señalamientos de abuso policial.

Acciones de la autoridad

La Dirección General de Asuntos Internos ya inició una carpeta administrativa, identificó a los elementos involucrados y los citó a declarar. Como medida inmediata, se determinó la suspensión del oficial que aparece en la grabación mientras se concluyen las indagatorias.

Reacciones en redes sociales

El caso ha provocado una amplia reacción entre usuarios de redes sociales, quienes exigen claridad en los hechos y sanciones correspondientes. Las autoridades deberán definir los siguientes pasos una vez finalice el proceso de investigación.