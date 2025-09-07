Colaboración Semar destaca en operativo que culmina con detención de vicealmirante

En un esfuerzo por clarificar la situación tras la detención de un vicealmirante de la Marina en el marco de un operativo contra el contrabando de combustible, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, subrayó que las acciones de algunos individuos no definen a toda la Secretaría de Marina (Semar).

Durante un informe sobre los operativos llevados a cabo en Tamaulipas en marzo, García Harfuch destacó la valiosa y continua colaboración de la Semar en la seguridad nacional. Al respecto, hizo un reconocimiento especial al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, por su "extraordinario trabajo" en el fortalecimiento de la institución.

El operativo, coordinado por el Gabinete de Seguridad, se centró en la inspección de una embarcación en el puerto de Tampico. La acción culminó con el decomiso de más de 10 millones de litros de diésel y la detención de 14 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías, quien es sobrino político de Ojeda Durán. Este suceso destaca la complejidad de las redes de contrabando que, en ocasiones, pueden involucrar a miembros de instituciones de seguridad.