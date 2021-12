Compra-venta de Deer Park concluirá en enero del 2022; Aseguro AMLO

INFOBAE.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que el Gobierno Federal espera liquidar la refinería de Deer Park para enero del 2020, esto, declaró, gracias a que desde el 2020 se cuenta con un "ahorro".

"En enero se liquida. Ya en enero se cierra la operación".

Respecto a la deuda adquirida tras la operación, el mandatario aprovechó para aclarar que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) la que defina de qué manera y cómo se liquidará. De acuerdo con el presidente, esta refinería tiene capacidad de procesar más de 300 mil barriles y afirmó que se han invertido aproximadamente 30 mil millones de pesos para el proyecto de creación y rehabilitación de las refinerías de México.

"Cuando se hizo la oferta, se llegó al acuerdo de compra sin embargo, quedó pendiente la autorización de Estados Unidos. Nos llevó un poco de tiempo el permiso, porque queríamos liquidar la adquisición en diciembre" recordó el mandatario.

En la adquisición de dicha refinería ubicada en Texas de manos de Royal Dutch Shell, intervinieron el departamento de estado, del tesoro y la secretaria de energía de EEUU. "Hubo algunas protestas, no muy claras, para que EEUU no otorgara el permiso. HasDeer Parkta los últimos días leí que una tintorería presentó una denuncia, me acordé de aquello del pastelero de Tacubaya" haciendo alusión al conflicto que se dio entre Estados Unidos y México en 1836: la guerra de los pasteles.

De acuerdo el mandatario, con la crisis derivada de la pandemia causada por la Covid-19, Royal Dutch Shell ofreció vender algunas refinerías. Respecto a la compra de Deer Park el mandatario declaro que desde hace tiempo su gobierno estaba interesado en dicha planta "Les ofrecimos comprar la parte de Shell, lo que nos interesaba era esa refinería"

El presidente también mencionó que hasta el momento se cuenta con los recursos para liquidar la deuda, y que la empresa de hidrocarburos ha complido con los compromisos acordados "Ha cumplido con todos los acuerdos que se han hecho" aseveró.

Cabe señalar que Pemex obtuvo un crédito por 500 millones de pesos para la compra de dicha plataforma industrial. Barclays, SMBC y Banorte otorgaron el préstamo a la petrolera mexicana para ayudar a financiar su adquisición.

.

Plan de autosuficiencia energética

El 22 de diciembre de este año, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sostuvo que la compra de Deer Park es parte del Plan de autosuficiencia energética del actual gobierno federal. A esto se suma la refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco que de acuerdo con las autoridades, planea ser inaugurada el 2 de julio de 2022.

Asimismo el jefe del ejecutivo federal ha hecho hincapié en el proyecto de infraestructura con el cual reactivará la coquizadora en la refinería de Tula, Hidalgo, con el propósito de producir la producción de combustóleo e incrementar la de gasolinas. Se trata de una obra de hondo calado, pues se requerirán de 60,000 millones de pesos de inversión para incrementar la producción de combustibles.

En noviembre de este año, López Obrador señaló que se espera terminar el proyecto para finales del 2023, con lo que México se acercaría a la autosuficiencia energética.

"Ya no vamos a comprar gasolina en el extranjero. Se están rehabilitando las seis refinerías, se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, ya se compró la refinería de Shell, de Texas, y con esta coquizadora, ya tendríamos combustible para dejar de importar las gasolinas", aseguró en su momento.

Cabe señalar que el gobierno federal decidió invertir en Pemex para mejorar la producción de combustibles ligeros, lo cual tiene un doble propósito para el gobierno de la 4T: ayudar a la producción de gasolinas de consumo interno y ayudar a la autosuficiencia energética que prometió desde su campaña.