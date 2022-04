Con más de 800 departamentos vacíos, el 'Chernobyl de México'

Ciudad de México.- A 15 minutos del centro de Guadalajara se ubica un lugar que es bautizado como el "Chernobyl de México".

Fue el youtuber Yulay quien se encargó de visitar dicho sitio del que se cuentan varios rumores, entre ellos que es "tóxico".

Yulay explica en su video subido a TikTok y YouTube, que en el conjunto habitacional Lomas del Mirador en Tlajomulco, Jalisco hay más de 800 departamentos vacíos.

"Tenemos la oportunidad de estar en un ciudad abandonada. Hay muchos rumores, hay muchos mitos y leyendas, hasta cuentan que este lugar es tóxico. También se rumora que aquí se viene a practicar la brujería", señaló en su video.

Pese a los rumores, Yulay descartó que sea una zona radioactiva ya que de otra manera, el lugar estuviera con mucha vigilancia.

"Usemos el sentido común. Supongamos que esta zona se encuentra radioactiva, lo cual no creo, porque si estuviera radiactiva habría muchísima vigilancia por las autoridades, inclusive no dejarían entrar a este sitio; otras unidades habitacionales, de igual forma, las hubieran deshabitado por el simple temor de que se pudiesen enfermar. Así que ese mito vamos a descartarlo, no es tóxico este lugar".

En el video se pueden observar departamentos sin terminar, edificios a medias con paredes rayadas y mucha basura.

El youtuber no explicó el motivo por el cuál por qué todos esos departamentos fueron abandonados.