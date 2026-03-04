Reforma de Laura Ballesteros busca sanciones a diputados por ausencias

´Si no quieren venir, que se vayan´: proponen 48 horas obligatorias para legisladores y sanciones

La diputada Laura Ballesteros (MC) presentó una iniciativa de reforma a los artículos 52 y 56 de la Constitución para establecer que los diputados federales y senadores trabajen 48 horas a la semana, y que esa jornada se reduzca a 40 horas en 2030, en sintonía con la reforma laboral aprobada.

Al presentar la propuesta, la legisladora sostuvo que el Congreso debe "poner el ejemplo" y criticó que, a su juicio, no se refleje una carga de trabajo equiparable a la que se exige a la población. "No puede ser que en esta Cámara de Diputados, los legisladores no puedan venir a trabajar ni dos días seguidos", afirmó.

Detalles de la propuesta

En conferencia de prensa, Ballesteros detalló que la iniciativa también contempla modificar la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento, e incluir el descuento proporcional de la dieta y otras prerrogativas cuando no se cumpla la jornada establecida.

"Si no quieren venir a trabajar, váyanse y que vengan sus suplentes", declaró. Añadió que la jornada comprendería la asistencia y participación efectiva en sesiones del pleno, reuniones de comisiones, comités y grupos de trabajo, además de labores de análisis, estudio, dictaminación y discusión legislativa. La diputada explicó que el cumplimiento tendría que acreditarse mediante reportes, como parte del mecanismo de comprobación de actividades que plantea el proyecto.

Críticas a la inasistencia

Ballesteros afirmó que más del 30% de los diputados federales no han presentado una sola iniciativa de reforma en lo que va de la actual Legislatura.

También señaló que en las sesiones se registra un nivel constante de ausencias, al asegurar que "aproximadamente un 20%" no asiste, lo que deriva en falta de votaciones y en la realización de sesiones semipresenciales de manera recurrente.