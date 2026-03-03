El Mencho es despedido en un lujoso funeral en Jalisco

El último adiós a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", no fue el evento público y desafiante que muchos esperaban, sino una ceremonia marcada por el lujo extremo, el hermetismo absoluto y un cerco de seguridad nacional sin precedentes. Tras la confirmación de su fallecimiento el pasado 28 de febrero a causa de una falla renal crónica, los detalles de su funeral han comenzado a filtrarse, revelando una escena que mezcla la opulencia característica de los capos del narcotráfico con la tensión de un operativo militar de alto nivel en las profundidades de la Sierra Madre Occidental.

El centro de atención de la ceremonia fue un féretro de metal precioso. Fuentes de inteligencia confirmaron que los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron depositados en un ataúd bañado en oro de 24 quilates, con interiores de seda blanca y acabados artesanales, cuyo valor se estima en varios cientos de miles de dólares. El féretro habría sido trasladado vía aérea a una propiedad privada en una zona de difícil acceso entre los límites de Jalisco y Michoacán, lugar que sirvió como último refugio del capo durante sus meses de agonía.

Sin embargo, la suntuosidad del evento se vio interrumpida por la presencia del Estado mexicano. A diferencia de otros funerales de capos históricos, el Gobierno Federal desplegó un contingente de más de 1,500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional en los alrededores de la zona. El objetivo del despliegue militar no fue impedir el rito funerario, sino evitar una cumbre de líderes criminales que pudiera derivar en enfrentamientos o en la designación pública de un sucesor, además de cumplimentar el protocolo de identificación forense final para cerrar oficialmente el expediente delictivo de Oseguera Cervantes.

Testigos y reportes locales indicaron que, a pesar del asedio militar, se escucharon ráfagas de disparos al aire y música de banda en varios puntos de la sierra, una forma de "homenaje" por parte de las células operativas que aún guardan lealtad al fallecido líder. No obstante, la ausencia de figuras públicas del cártel fue notable; el temor a ser capturados por los drones y fuerzas especiales que patrullaban el área obligó a los altos mandos del CJNG a mantenerse alejados del sitio, dejando el funeral bajo la custodia de familiares cercanos y un anillo de seguridad de élite que finalmente se dispersó ante el avance de las tropas federales.

La culminación del funeral de "El Mencho" deja tras de sí un vacío de poder que las autoridades temen se traduzca en una ola de violencia. Mientras el ataúd dorado permanece bajo custodia o en una ubicación secreta tras los peritajes, el gobierno de México mantiene el estado de alerta máxima en Jalisco y estados vecinos, ante la inminente reestructuración de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, cuyo líder ha pasado de la lista de los más buscados a los libros de la historia criminal bajo un despliegue de fuerza estatal que buscó, hasta el último momento, demostrar que ningún imperio criminal está por encima de la ley.