Corrido de Carlota N. se vuelve viral tras asesinato en Chalco

Le realizan corrido a la señora Carlota N., tras el incidente en el que asesinó a dos personas e hirió a otras en Chalco, Estado de México, dando un giro inesperado en redes sociales, donde se ha vuelto viral el tema musical.

El corrido, cuya letra circula en diversas plataformas digitales, relata los hechos desde una perspectiva que ha generado debate.

"Una abuelita enojada fue a sacar a los rufianes; le invadieron su casa, la abuela quería justicia", dice una de las estrofas de la canción, que ha sido interpretada por distintos usuarios como una especie de homenaje a la mujer.

Otra parte de la letra menciona el desenlace violento del enfrentamiento:

"De los rufianes de que hablamos, la señora de Rosita mandó a dormir solo a dos y los otros a su casita; este corrido, señores, es pa´ la anciana Carlota, una abuela que trae huevos".

Esta última línea ha causado revuelo, pues algunos la consideran una glorificación de la violencia, mientras que otros la ven como una expresión de apoyo a la mujer que, aseguran, actuó desesperada ante la falta de acción de las autoridades.

En la plataforma X, antes Twitter, los comentarios no se han hecho esperar.

"Esto lo toman a chiste, pero la desesperación e impotencia de la Sra. al ver su patrimonio perdido porque las autoridades no hacen nada y las personas así con la mano en la cintura dicen ´esto ya es mío y me lo quedo´, no es justo que se vaya a la cárcel", escribió un usuario, reflejando el sentir de muchos que han expresado su indignación por el contexto del caso.

De acuerdo con los reportes, la mujer tomó la justicia por su propia mano contra los posesionarios que se habían instalado en su propiedad y que, según su versión, se negaban a desalojarla.

Mientras la situación legal de la señora Carlota sigue su curso, el corrido ha cobrado vida propia en el debate digital, convirtiéndose en un símbolo de la frustración ciudadana ante los conflictos de propiedad y la impunidad.

Sin embargo, también ha abierto la discusión sobre los límites de la justicia por mano propia y las consecuencias de tomar medidas extremas en situaciones de conflicto.