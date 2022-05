Credencial de Debanhi estaba incrustada en jardinera: Vecina

Monterrey.- La mujer que encontró la credencial de Debanhi Escobar en una de las jardineras de los condominios Constitución en Monterrey, narró como dio con el documento.

En entrevista con medios de comunicación, Valeria Castro señaló que ella se encontraba en la cocina cuando de pronto su esposo que estaba afuera sentado en la jardinera le gritó que había encontrado algo.

"Él viene corriendo me trae la tarjeta de Debanhi y me dice 'mira lo que me encontré', veo el nombre y la foto y le digo, 'déjala en su lugar', corro, agarro el celular y le hablo a la policía", dijo.

La mujer refirió que la credencial que pertenece a Debanhi Escobar estaba incrustada en la jardinera.

"El gato se sube a la jardinera y mi novio lo quita para que no comiera hierba porque a veces dejan veneno aquí, lo quita y estaba algo incrustado, lo ve, lo saca y ve que son los datos de Debanhi".

Valeria señaló que todos los días hacen las mismas actividades por las mañanas y su esposo saca a pasear a las mascotas y se pone ahí en la jardinera a esperar a que ella termine sus actividades.

Mencionó que por la noche no escuchó nada raro pero destaca que en el departamento 18 ocurrían cosas extrañas.

La credencial era del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y tenía el nombre de Debanhi.

Ya habían cateado los Condominios Constitución

El pasado 19 de abril, dos días antes del hallazgo de Debanhi en una cisterna del Motel Nueva Castilla, autoridades ya habían cateado el inmueble buscando indicios de la joven estudiante de derecho, pero no hubo resultados.

Se desconoce cómo llegó la identifación de Debanhi a los Condominios Constitución, ubicados aproximadamente a 22 kilómetros del Motel Nueva Castilla.