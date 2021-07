¿Cuánto costará el gas Bienestar?

Nación

La distribución de gas Bienestar iniciará en la CDMX, pues es la entidad donde este combustible es más caro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la creación de una empresa para la comercialización de gas LP que se llamará gas Bienestar.

Durante la conferencia mañanera del 7 de julio, AMLO aseguró que el gas Bienestar distribuirá gas en cilindros a un precio justo.

Esto debido a que, reconoció, su gobierno no ha podido bajar los precios del gas LP como lo ha hecho con las gasolinas.

"Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación"

AMLO

El mandatario aseguró que el gas Bienestar será distribuido con cilindros de 20 y 30 kilos sin afectar el comercio de gas LP de las empresas privadas.

AMLO aseguró que no tienen aún un precio definido para el gas Bienestar, sin embargo, dijo que será el más bajo posible para ayudar a las familias pobres de México.

"(el precio será) el más bajo. Ala gente humilde la gente pobre de las colonias lo que más les duele es cuando aumenta el precio del gas en el cilindro"

AMLO

Además, aseguró que el precio del gas no debería de aumentar como lo está haciendo, sin embargo, el gobierno federal ya se encuentra realizando el estudio necesario para determinar el precio del gas Bienestar.

AMLO afirmó que el precio del gas no aumentará a partir de la creación de gas Bienestar, más allá de la inflación.

Gas Bienestar estará listo en tres meses, es decir, en octubre y la distribución estará a cargo de PEMEX.

Gas Bienestar iniciará operaciones en CDMX

AMLO anunció en la conferencia mañanera del 7 de julio que la distribución del gas Bienestar iniciará en la Ciudad de México (CDMX).

Esto debido a que el gas es más caro en la CDMX que en otras entidades de la República Mexicana.

AMLO recordó que en la sección Quién es quién en los precios, se ha informado que el gas es más caro en alcaldías como

Azcapotzalco

Iztapalapa

"Resulta, ya ustedes se han venido dado cuenta que los lunes que damos a conocer el quién es quién en los precios donde está más caro el gas es en la Ciudad (de México)"

AMLO

Asimismo, AMLO reiteró que la creación de esta empresa estatal ayudará a la competencia y así los precios del gas LP bajarán.

AMLO precisó que se dará la garantía a los consumidores de que el cilindró será nuevo y seguro así como que se les venderá con litros completos.

AMLO: se van a comprar equipos para distribución de gas Bienestar

El presidente AMLO aseguró que el costo del gas Bienestar será muy cercano al precio de PEMEX con un margen de ganancia mínimo para los costos de operación.

Además, dijo que se deberán comprar equipos como vehículos y se pondrán gaseras para la distribución del gas Bienestar.

Asimismo, aseguró que se adaptarán las instalaciones que ya existen de PEMEX para su venta; así como la compra de cilindros para la distribución en el país.

AMLO acusa monopolio en distribución de gas LP

AMLO aseguró que existen 5 grandes empresas que distribuyen gas LP en el 50% del país y se quedan con márgenes muy grandes de utilidades.

Además, aseguró que PEMEX vende a un precio mucho menor el gas de lo que las grandes empresas lo venden al consumidor final.

"Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo"

AMLO

AMLO aseveró que la empresa gas Bienestar lograra que exista competencia, pues, de acuerdo con él, en cuando a distribución de gas, esta no ha existido.

Por otra parte, el mandatario acusó que las grandes empresas distribuidoras de gas tienen el control de los territorios a través de la subcontratación de pequeñas empresas.

"No dejan que haya competencia (las grandes empresas). Controlan los territorios"

AMLO

AMLO: Tenemos excedentes de gas natural

Por otra parte, AMLO aseguró que México cuenta con excedentes de gas natural debido a "las tranzas" de gobiernos anteriores.

Asimismo, aseguró que se compró gas para supuestamente crear plantas termoeléctricas que se abastecerían con ese gas.

"Tenemos excedentes, tenemos muchísimo gas natural porque una de las tranzas que hicieron fue que se compró gas al por mayor"

AMLO

AMLO aseguró que con gas Bienestar, se utilizará el gas excedente que se adquirió para la creación de las termoeléctricas que jamás se construyeron.