Cuauhtémoc Cárdenas se va contra la Revocación de Mandato

El fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, afirmo que el ejercicio de la Revocación de Mandato es una actividad inútil pues al elegir a AMLO como presidente se esperaba que terminara sus 6 años.

"Es inútil, no hace falta. El presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos, segundo, porque nadie ha pedido que se revoque el mandato. Yo no he visto a ninguna organización pidiendo que se revoque el mandato y no sé si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente"

El hijo de Lázaro Cárdenas también aprovecho para criticar la manera que el mandatario de México a tratado la reforma eléctrica, pues Cárdenas aceptó que es necesario brindar el servicio eléctrico, pero la petición de AMLO de no modificar la reforma seria imposible.