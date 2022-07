Dan amparo federal al Z-40 para no ser juzgado otra vez por delincuencia organizada

El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, afirmó que se le otorgará un amparo al Miguel Ángel Treviño Morales, mejor conocido como el Z-40, líder del Cartel de Los Zetas, para no ser juzgado nuevamente por delincuencia organizada.

La Fiscalía General de la Republica, presento una acusación en contra de Treviño Morales por ser el líder del grupo criminal, que aterrorizo el noreste de México durante años.

Ante esto, la defensa del Líder de Los Zetas, apelo la acusación asegurando que es una violación del non bis in idem, termino en latín que señala que una persona no puede ser juzgada en dos ocasiones por el mismo hecho.

"El delito de delincuencia organizada, en esos espacios de tiempo y zonas geográficas, ya fue materia de juzgamiento, y por tanto juzgarlo nuevamente por delincuencia organizada desde luego que vulnera ese principio de non bis in idem", declaró el magistrado presidente José Manuel Quistián Espericueta.

El Cartel de Los Zetas nació como una fuerza armada del Cartel del Golfo, conformada principalmente por militares desertores de las fuerzas especiales, con el asenso del poder del Z-40, el cartel cayo debido a la inexperiencia de Miguel Ángel Treviño Morales en temas militares, que facilitaron su captura.