Defiende López Obrador al gobernador morenista de Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO. – Cuestionado el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, sobre las acciones que emprenderá su gobierno para frenar los actos violentos de Michoacán entre los que destacan asesinatos de políticos, ejecución masiva y el homicidio de un periodista, AMLO señaló que le tiene mucha confianza al gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

En el marco de su Mañanera, realizada hoy en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fue puntualmente cuestionado por una periodista sobre las acciones que emprenderá su gobierno para frenar los actos violentos de Michoacán, como el asesinato del alcalde de Aguililla, los homicidios masivos en San Andrés de Gracia, el asesinato de un periodista e incluso las presuntas amenazas que recibieron ayer comunicadores.

"Tenemos una muy buena comunicación con el gobernador, le tenemos mucha confianza, es una gente honesta, responsable, es completamente distinto a lo que había. Entonces esto nos ayuda mucho a ´poder trabajar de manera conjunta. No hay afanes de corrupción en el gobierno de Michoacán y algo que es muy importante no hay vínculos con la delincuencia", señaló textualmente Andrés Manuel López Obrador.

Para no variar, el presidente de México, arremetió contra los periodistas y en contra "de los que no, nos ven con buenos ojos" por criticarle que él diga que los lamentables hechos no tienen que ver con el estado, a lo que AMLO aseguró "no me voy a cansar de decirlo, porque esa es la diferencia. Antes los crímenes tenían que ver con el estado".

Presumió que su gobierno a diferencia de las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa, si atiende las causas "como nunca se hacía... Voy a seguir diciendo que vamos disminuyendo la incidencia delictiva".

En su afán por lavarse las manos de la violencia que priva en México y muy en espacial en el estado de Michoacán dijo dice que su administración no tiene asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades, "más claro, ya no está García Luna de secretario de seguridad, porque está preso en Estados Unidos acusado de asociación delictuosa con el crimen organizado".

Señaló "ahora la secretaria es Rosa Icela Rodríguez y por eso avanzamos y vamos a seguir combatiendo la inseguridad, la violencia y no permitiendo la impunidad".