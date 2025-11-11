Ferromex denuncia a productores de maíz por bloquear vías en Guanajuato

Ferromex denuncia a productores de maíz en Guanajuato por bloquear vías de comunicación.

Mauricio Pérez, representante de agricultores de maíz en Guanajuato, confirmó que la empresa Ferromex interpuso una denuncia en su contra ante la FGR.

¿Qué ocurrió?

El grupo de 12 agricultores del municipio de Pénjamo, Guanajuato, ha visto el asunto como una medida represiva, según han expresado en distintas entrevistas, una de ellas con Azucena Uresti en Grupo Fórmula. "Es un proceso que continúa, que sigue abierto... obstrucción de vías federales de comunicación, en este caso Ferromex, Ferromex es quien pone la denuncia, es algo curioso... estábamos con Julio Berdegué a la hora que ellos plantean que nosotros estábamos en las vías... ahí hay una contradicción", mencionó Mauricio Pérez, representante de agricultores de maíz en Guanajuato.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Agricultores de maíz de Guanajuato señalan inconsistencias en denuncia de Ferromex. Mauricio Pérez dijo que hay contradicciones en la denuncia de Ferromex, pues aseguran que en el momento que señalan hubo bloqueos, estaban en negociaciones con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué.

Cabe recordar que la petición de los agricultores de maíz es que el precio de la tonelada ronde los siete mil 200 pesos, ya que actualmente su precio se encuentra por debajo.