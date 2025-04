Deportaciones de líderes criminales seguirá: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compareció ante el Senado sobre la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo, donde destacó que las extraditaciones de líderes criminales continuaran.

García Harfuch señaló que a pesar de que en meses recientes no se han dado más extraditaciones como las de Rafael Caro Quintero, estas no están suspendidas, señalo que esta seguirán como parte de la estrategia de seguridad.

Previo a su comparecencia ante el Senado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch (@OHarfuch), negó que la estrategia contra la delincuencia sea fallida.



Previo a su comparecencia ante el Senado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó que la estrategia contra la delincuencia sea fallida.

"Está funcionando, [los problemas] no se resuelven en los seis meses que llevamos, pero los resultados ahí están"

Asimismo, destacó que la salida de Quintero fue para evitar que este lograra recobrar su libertad por medio de acuerdos, acusando al poder judicial, de facilitar su salida.

"Las extradiciones no han parado. Son de manera continua, encabezadas por la Fiscalía, y continúan. Obviamente hay unas más mediáticas que otras, pero no ha habido un mes que no haya extradiciones", subrayó Harfuch.

"Se hizo con el objetivo de evitar que salieran libres; se tenían informes de posibles acuerdos en los que se pretendía favorecer a algunos de ellos", comentó.

Respecto a los avances en la lucha contra el crimen, García Harfuch expuso que en los últimos meses se han logrado más de 18 mil detenciones y la destrucción de más de 800 laboratorios clandestinos. Estos resultados, dijo, afectan directamente las finanzas del crimen organizado.