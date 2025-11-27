Desaparecen dos agentes de la SSPC en Jalisco: hallan su vehículo

Desaparecen Dos Agentes de la SSPC Vinculados a Harfuch en Jalisco; Vehículo Hallado Abandonado

JALISCO — La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, confirmó este martes la desaparición de dos de sus elementos mientras se dirigían a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La unidad oficial en la que viajaban los agentes de la SSPC fue localizada abandonada en el municipio de Zapopan, lo que activó una alerta inmediata entre las corporaciones federales.

Los agentes se encontraban en la entidad realizando labores de inteligencia e investigación de campo como parte de un operativo contra grupos del crimen organizado. El hallazgo del vehículo sin sus ocupantes incrementó la preocupación, y las autoridades han iniciado una intensa búsqueda coordinada.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La SSPC indicó que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, para coordinar las diligencias y dar con el paradero de los elementos.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que los agentes pudieron haber sido interceptados por integrantes de algún grupo delictivo, dada la naturaleza sensible de su trabajo. Corporaciones federales realizan patrullajes y operativos de inteligencia en la zona de Zapopan para encontrar cualquier pista.

¿Qué implica esta desaparición para la seguridad en Jalisco?

El caso subraya los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado en territorios considerados conflictivos. Esta desaparición se produce en un contexto donde Jalisco ha sido señalado por la SSPC como una entidad con una problemática persistente de personas no localizadas, a pesar de los esfuerzos por reducir la violencia homicida.

Aunque la dependencia federal ha garantizado que las familias de los agentes desaparecidos cuentan con acompañamiento y respaldo, no se han revelado detalles sobre su identidad, su origen o sus funciones exactas, información que se mantiene reservada en aras de la investigación.

La SSPC y Omar García Harfuch han reafirmado su compromiso de no descansar hasta que los agentes de la SSPC sean localizados y regresen con sus familias, mientras la seguridad del estado se mantiene en el foco nacional.