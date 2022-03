Destina México mil 500 millones de dólares al programa "Sembrando Vida": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – En medio de la polémica por la destrucción de selva en Quintana Roo que está realizando el Gobierno de México con la construcción de las vías del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración está destinando mil 500 millones de dólares es decir uno 30 mil millones de pesos para el programa Sembrando Vidas.

En la conferencia de prensa Mañanera de este jueves, realizada en Palacio Nacional, López Obrador, despotricó nuevamente en contra de los famosos, artistas, ecologistas y ambientalistas que se oponen al daño que causará al medio ambiente la construcción de las vías del Tren Maya, por la selva de Quintana Roo y aseguró que la obra cuenta con todos los permisos y el apoyo de los ciudadanos.

“Sí se tienen todos los permisos para el Tren Maya, no solo son los permisos, es una convicción; no vamos a destruir la selva, no somos iguales” aseguró López Obrador. “Les voy a dar un dato No hay en el mundo un programa de reforestación como el que se está aplicando en México, como el programa Sembrando Vida. ¿Saben cuánto es la inversión? Mil 500 millones de dólares al año para sembrar árboles”, aseguró AMLO durante la Mañanera. Les pidió a los reporteros asistentes a la conferencia, que investigarán cuando destinan países como los Estados Unidos, Francia, Rusia o China a la reforestación de árboles. “Mil 500 millones de dólares, nunca en la historia se había reforestado tanto” aseguró Andrés Manuel López Obrador. Cabe señalar que de acuerdo al portal de la presidencia de la República, el programa Sembrando Vida ha registrado aumentos presupuestales desde su puesta en marcha. De 15 mil millones de pesos en 2019, la inversión se incrementó a 28 mil 504 millones de pesos en 2020 y 28 mil 930 millones de pesos en 2021, mientras que para 2022 el monto aprobado asciende a 29 mil 903 millones de pesos.

