Detienen a policía acusado de matar a normalista de Ayotzinapa

El policía que se encontraba fugado, tras ser acusado de presuntamente de matar a un normalista de Ayotzinapa en Guerrero, David Ramírez García ya fue detenido.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la detención del elemento involucrado en el asesinado del estudiante Yanqui Kothan Gómez.

"Quiero informar que hoy en la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa, ya están todos los que participaron presos, estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación, en Guerrero, cerca de Acapulco", reveló el mandatario federal.

Posterior, pidió a los guerrerenses estar alerta debido a que "hay muchos intereses que están actuando en esa región y no todos tienen el propósito de que haya justicia o no todos buscan que se actúe con justicia, que no haya represión".

Dejó en claro que su administración no permitirá que haya impunidad en el caso, señalando que rechazaron el primer informe de los hechos, en el que dejaba como criminales a los normalistas.

"No aceptamos ese primer informe y se investigó y se llegó a la verdad, porque ya no es igual que antes, no somos lo mismo, entonces, ya se detuvo a este joven, a este policía que asesinó al joven estudiante de Ayotzinapa", destacó.

Policía 'sembró' armas a estudiante de Ayotzinapa: Normalistas

A través de un comunicado, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) denunció el mes pasado al gobierno de Guerrero de sembrar armas dentro del automóvil.

La FECSM señaló que había presencia de elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional en el filtro de revisión en Tixtla.

"La Guardia Nacional y policías estatales agredieron a compañeros normalistas de Ayotzinapa, detonando sus armas de fuego, ocasionando que uno de nuestros compañeros falleciera horas posteriores al ataque", señala el documento.

La federación exigió justicia por el asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta y la liberación del otro joven que fue detenido, que sigue sin darse a conocer su identidad.

"Esa unidad debió ser remolcada (la camioneta), con esto y mediante los diálogos que tuvimos con testigos, vecinos, ellos decían que los policías empezaron a sembrar pruebas.

"Con esto podemos ver cómo el autoritarismo de esta cuarta transformación está llegando a un punto en el cual está siendo uno más del montón".