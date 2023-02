Diana Espinoza segura que se divorcio de Rafael Caro Quintero

Diana Espinoza, ex reina de belleza, dio a conocer que terminó su matrimonio con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara, esto para enfocarse en sus hijos.

En una entrevista con Ahtziri Cárdenas para Univisión Noticias, la ex esposa del criminal, señaló que sus hijos han sufrido de señalamientos y abusos por ser hijos del infame criminal.

"Necesito que sepan que yo me separo de Rafael, él se queda en libertad, yo también me quedo en libertad, yo tengo tres hijos que me necesitan muchísimo, que necesitan que esté con ellos en todos los aspectos", dijo Diana Espinoza, quien es conocida también como Altagracia Espinoza.

La ex reina de belleza tiene 3 hijos, de los cuales, solo uno es descendiente de Rafael Caro Quintero, que al momento, cuanta con apenas nueve años de edad, el cual la ex modelo asegura que a sufrido discriminación, incluso sufrió un intento de secuestro.

"Hubo una escuela donde tuve que decir que era discriminación y que me sentaría a esperar a la directora para que me explicara el por qué no podían recibir al niño".

Actualmente, según reportó Ahtziri Cárdenas, la relación entre Rafael Caro Quintero y su pequeño hijo es muy cercana, pues este lo visita con frecuencia en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a donde fue ingresado tras su captura el 15 de julio de 2022.