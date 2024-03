Diputada llama a no votar si no se reduce jornada laboral a 40 horas

Luego de abandonar las filas de Morena, la diputada sin partido Susana Prieto, convocó a los trabajadores de México a que se sumen a una campaña para exigir la aprobación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, e instó a negarse a votar en caso de votar en los comicios del próximo 2 de junio en caso de que no sea aprobado, informó el portal Milenio.

Hoy venimos a colgar los tenis de Morena, hoy sí que colgamos los tenis, porque vamos a convocar a una brigada nacional a los trabajadores y trabajadoras: no hay 40 horas, no hay voto, porque desde el 25 de abril del 2023 estamos listos para pasar al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de la reducción de la jornada laboral y que solo laboremos cinco días y descansemos dos días con pago de salario", indicó la legisladora.

La chihuahuense renunció en días recientes a la bancada de Morena en Palacio Legislativo de San Lázaro, luego de que se frenara su iniciativa para la reducción laboral.

Como un gesto simbólico, la legisladora acudió a la sesión de este martes con un par de tenis color guinda colgados en el hombre, estos los usó luego para tirarlos al piso y demostrar su descontento con el partido.

Por lo pronto, ya me separé de la fracción parlamentaria y hoy cuelgo los tenis. Si alguien los quiere son suyos, porque si este partido dejó de ser movimiento, que es la parte a la que a mí me invitaron como representante de los trabajadores y trabajadoras de este país, para mí ya no funciona, cuelgo los tenis hoy", detalló.

La legisladora lamentó que su propuesta sea utilizada como oferta electoral por la candidata de la coalición Morena, PVEM y PT, Claudia Sheinbaum Pardo,

Prieto recordó que este dictamen fue aprobado en las comisiones de la Cámara de Diputados desde el mes de abril de 2020 y que actualmente está listo

Por este motivo, exhortó a los trabajadores a manifestarse y enviar cartas al Palacio de San Lázaro para instar a los legisladores que se encuentran en campaña a que actúen y presionen para que se apruebe la reforma al artículo 123 constitucional.